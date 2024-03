Maxime Lopez scherza prima della gara contro il Maccabi Haifa: "Se vinciamo senza Italiano lo lasceremo sempre in tribuna"

Maxime Lopez, centrocampista della Fiorentina che partirà dalla panchina stasera contro il Maccabi Haifa in Conference League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara: "È vero che noi abbiamo un vantaggio ma dobbiamo giocare con intelligenza per vincere questa partita. Non dobbiamo aspettare gli avversari".

"Senza Italiano? Questa è una novità per tutti"

E alla domanda se ai giocatori mancherà Vincenzo Italiano per questa gara risponde: "Questa è la prima volta che vedrà una partita in tribuna in tre anni di carriera. È una novità per tutti. Se vinciamo lo lasciamo in tirbuna? Direi di sì (ride n.d.r).