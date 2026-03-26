La Gazzetta dello Sport: Come un arcobaleno dopo la tempesta per la Fiorentina...
C’è un articolo sulla Fiorentina all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolo del pezzo in questione è: “Fiorentina, sprint Solomon per il gran finale”. Sottotitolo: “L’esterno punta al rientro dopo la sosta. E’ arrivata a gennaio e il club vuole riscattarlo, ma dipende dalla salvezza”.
Un arcobaleno dopo la tempesta
Articolo che inizia così: “Manor Solomon è stato un arcobaleno dopo la tempesta: arrivato a gennaio da Tottenham, si è presentato al popolo della Fiorentina con due gol in 11 presenze”.
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