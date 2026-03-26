Un'esclusione eccellente: E ora Gudmundsson rischia seriamente il posto

Solomon sta tornando. Alla ripresa del campionato, l'israeliano dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Vanoli e della Fiorentina.

Tre per due posti

Il tecnico viola si ritroverebbe così a dover scegliere chi mandare in campo tra Parisi, Gudmundsson e appunto Solomon (Harrison parte dietro nelle scelte) sulla fascia come esterno offensivo.

L'indiziato a uscire

L’israeliano viene definito dal Corriere dello Sport-Stadio come un titolare in pectore con il suo modo di giocare, con i suoi dribbling che creano superiorità numerica, con la sua capacità di trovare il passaggio e la verticalizzazione per Kean o chi è là davanti, e siccome la fascia sinistra è quella da cui meglio esprime tutto questo, l’indiziato a uscire è niente meno che Gudmundsson.

Un’esclusione che sarebbe eccellente per nome, caratteristiche e peso specifico dell’islandese, anche se da quando è a Firenze abbiamo visto di rado nella sua versione migliore.