L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Lo dissi tempo fa, io Kean dal campo non lo toglierei neanche se avesse la febbre a trentotto. In questo momento è uno dei pochi che può fare la differenza quindi, a meno che non chieda lui il cambio, non lo tengo mai. Con tutto il rispetto, Piccoli non potrà mai incidere come fa Kean. Non ha la giusta cattiveria, spesso lo vedo ancora un po' acerbo nei movimenti e nella finalizzazione, mentre Kean è la nostra punta di diamante".

“Ho ancora fiducia in Comuzzo”

Poi ha aggiunto: “Se vogliamo recuperare Comuzzo, bisognerebbe provarlo a schierarlo insieme a Ranieri. Pongracic può fare anche un po' di panchina. Comuzzo è un ottimo calciatore, probabilmente è entrata in gioco una componente mentale che l'ha messo in difficoltà, ma è uno di cui ti puoi sempre fidare. L'errore può capitare a tutti, io ho tanta fiducia sul conto di questo ragazzo. Gudmundsson? Penso che la sua avventura a Firenze sia ai titoli di coda. Non c'è paragone con Solomon".