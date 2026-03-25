La Gazzetta dello Sport: Gudmundsson dove sei? Un investimento importante ma...

Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo su La Gazzetta dello Sport.

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Il principale è intitolato: “Gud dove sei?”. E ancora: “Talento a singhiozzo la Fiorentina aspetta il vero Albert”. Sommario: “Gudmundsson ha qualità ma non è costante: un investimento importante ancora lontano dai livelli top del Genoa”.

Sabato sessione aperta

Sulla squadra invece c’è: “Domani la ripresa Sabato sessione aperta ai tifosi”.