Le idee della Fiorentina per il futuro di Gudmundsson. Per vederlo partire...

Albert Gudmundsson è arrivato nell'agosto del 2024 alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nell'estate del 2025 i viola poi hanno completato l'operazione con il Genoa, sborsando qualcosa come 19 milioni di euro complessivi (tra prestito oneroso e riscatto).

Gud nello zoccolo duro

Un investimento indubbiamente importante che fa riflettere anche per il futuro. Nelle idee del club, Gudmundsson, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, è tra i calciatori che possono far parte dello zoccolo duro, della base da cui ricominciare la prossima stagione.

Per vederlo partire…

Per vederlo partire sarebbe necessaria un'offerta economicamente elevata da parte di un'altra società. Importanti saranno anche le risposte che arriveranno da Gud nel finale di questa stagione, così come la volontà del giocatore e la centralità che gli darà l'allenatore che siederà in panchina.