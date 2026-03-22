Nella sua intervista a Fiorentinanews.com l’ex attaccante viola Reginaldo ha espresso la sua opinione sull’andamento attuale della Fiorentina, che sembra essersi ritrovata da alcune partite, e sulle pedine dell’attuale reparto offensivo a disposizione del tecnico Vanoli.

“La Fiorentina vista in queste recenti gare è stata molto più convincete su alcuni aspetti. Come le sembra la squadra viola adesso e che cosa è cambiato?”

“Io sono del parere che la vittoria con la Cremonese ha dato più fiducia alla squadra e ritengo che con il ritorno in campo di alcuni giocatori Vanoli abbia trovato adesso la formula e la formazione giusta, anche con gli elementi che iniziano la partita e poi con quelli che subentrano. Quindi in questo momento penso che il mister stia facendo le scelte adeguate, ma la squadra più che altro ha trovato la quadra necessaria e sta uscendo piano piano dalla zona retrocessione che non è mai facile, e lo dimostra come stava giocando la Fiorentina quando era tra le ultime; c’è ancora molto da fare, ma ora sono un po' più tranquilli”.

Sta giocando bene Piccoli, Kean ha recuperato e Gudmundsson sta ritrovando la condizione. Da attaccante come giudica il reparto offensivo viola?

“Io ritengo che Piccoli faccia un lavoro veramente straordinario, è un attaccante che fa tutti e due i reparti bene, con una forza importante. Anche l'ultimo gol in campionato con la Cremonese lo dimostra, guardate come ha attaccato la profondità; lasciamo stare che la palla di Gosens è stata bellissima, ma parliamo del taglio che ha fatto lui con forza e cattiveria. E ha fatto pure un gran gol perché non era facile, il portiere era uscito bene. Kean, se sta bene, in questo momento è l'attaccante più forte in Italia, perché comunque anche lui ha forza, cattiveria, voglia di far gol; ti fa uscire la squadra con la semplice palla lunga perché lui la tiene bene. Gudmundsson sta ritrovando la forma giusta, penso che per questo rush finale sia importantissimo. Il reparto d'attacco è da alta categoria, da alti livelli, da alte classifiche; questo perché comunque Gudmundsson è forte, Piccoli è un buon attaccante e può fare bene in Serie A se prende il ritmo partita, e Kean… lo sappiamo, non lo scopriamo adesso”.