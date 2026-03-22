La stagione della Fiorentina presenta tanti impegni di una certa caratura, come la sfida di stasera in campionato contro la capolista Inter, e i quarti di finale di Conference League da disputare ad aprile tra andata e ritorno contro il Crystal Palace. Per commentare queste tematiche d’attualità nell’ambiente viola Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva l’ex attaccante della Fiorentina Reginaldo Ferreira da Silva, attualmente in forza al Magma Napoli in Seconda Categoria e rimasto molto legato a Firenze e ai suoi colori.

“Reginaldo, secondo lei che partita giocherà la Fiorentina contro una big come l'Inter? Come dovrà approcciare una gara di questo tipo?”

“Questo secondo me è il miglior momento per la Fiorentina per giocare con l'Inter, perché comunque, come dicevo prima, la squadra viola ha ritrovato fiducia. l'Inter è una squadra forte, però da quando è uscita dalla Champions League ha perso un po' di certezza, poi ha perso Lautaro Martinez, Thuram non sta benissimo a livello fisico pur essendo un attaccante forte. Per me in questo momento la Fiorentina può dire la sua tranquillamente. Dovrebbe fare una partita come quella che abbiamo visto l'anno scorso al ‘Franchi’ contro i nerazzurri, quella recuperata a seguito del malore avuto da Bove, in cui la squadra ha alzato tutte le parti in campo. Giocando in quel modo c'è grossa possibilità che possa vincere la Fiorentina e, lasciando stare che l'Inter è una buonissima squadra, secondo me è il momento giusto per affrontare i nerazzurri”.

“Come valuta il percorso in Conference League della Fiorentina? Può conquistare la coppa stavolta secondo lei?

“Guarda, io me lo auguro veramente col cuore che possa farlo, perché comunque la Fiorentina è già arrivata in finale di Conference League, e sono due-tre anni che fa sempre bene in questa competizione. Mi auguro veramente che possa arrivare in finale e che questa volta possa vincere, ha sempre trovato la ‘porta chiusa’ in due volte che è arrivata in finale. Poi è bello arrivare in finale, però sarebbe ancora più bello vedere la Fiorentina vincente. La prossima avversaria sarà Il Crystal Palace: è una squadra che corre, in uno stadio di livello, con intorno gente che vive di calcio veramente. Sarà bello giocare a Londra e pure a Firenze, perché secondo me il giocatore in più lo rappresenteranno i tifosi”.