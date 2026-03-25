Una fuga avventurosa dall'Iran bombardato da americani e israeliani. L'ex vice allenatore della Fiorentina, Gabriele Pin, se l'è vista brutta ma è riuscito a scappare dal paese mediorientale dove era alla guida dell'Estenghlal.

Indimenticabile

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Pin ha però anche avuto modo però di parlare del periodo vissuto in Toscana, quando era vice allenatore della squadra guidata da Cesare Prandelli, anche perché è indimenticabile per lui.

“Gli anni di Firenze momento bello”

“Un momento bello della mia vita? Gli anni di Firenze: la risalita da -15, la Champions, le vittorie sul Liverpool, la qualità del gioco, l'empatia con la città. Prandelli? Ci rivedremo presto. Ma non gli chiederò nulla”. Anche perché Pin vuol proseguire la sua avventura da primo allenatore".