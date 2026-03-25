Le caratteristiche del predestinato, il giovane bomber viola tra le promesse del calcio italiano

Con due gol e un assist, Federico Croci è stato il mattatore della finale della Viareggio Cup vinta dalla Fiorentina contro il Rijeka.

L'attaccante, classe 2010, ha partecipato a questa competizione da sotto età, vista la partecipazione delle squadre Under 18 e ha regalato ai viola un titolo che mancava addirittura da 34 anni.

Le caratteristiche

Di Croci si occupa stamani il Corriere Fiorentino che scrive che da tempo il suo nome è sulla bocca degli addetti ai lavori nel mondo giovanile e ora emerso con ancor più veemenza. Tatticamente nasce come esterno d’attacco, ma con chiare doti da attaccante moderno grazie alle quali è in grado di agire sia da trequartista che da seconda punta, svariando lungo il fronte offensivo per poi trovare con irrisoria facilità la porta.

Predestinato

Le caratteristiche, inutile girarci intorno, sono quelle del predestinato. Non solo in maglia viola, ma anche in quella azzurra. Croci è inserito nel gruppo azzurro dell’Under 16 ora allenata dall’ex capitano viola Manuel Pasqual. E anche con la Nazionale riesce a confermare con puntualità l'appuntamento con la rete.