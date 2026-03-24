Il talentuoso bomber che ha illuminato la Fiorentina da sotto età. Uno che farà parlare di sé!

Nella Fiorentina che torna a vincere la Viareggio Cup dopo la bellezza di 34 anni, brilla la stella di Federico Croci.

E' stato il protagonista della squadra guidata da Marco Capparella ma soprattutto ha illuminato la finale contro il Rijeka, con una doppietta e un assist nel 4-1 rifilato ai croati.

Il più piccolo della spedizione

Nato a Bibbiena, in provincia di Arezzo, Croci era il più piccolo della spedizione al Torneo di Viareggio, essendo un classe 2010 che giocava assieme a molti 2008, quindi ampiamente sotto età. E' sempre stato implacabile in fatto di reti realizzate, pensate che ha chiuso la scorsa stagione con 53 gol fatti tra campionato, play off e Nazionale.

Le specialità della ditta

La finalizzazione, nei modi più svariati, e il dribbling sono le specialità di casa: questo ragazzo ha davvero tutte le carte in regola per far parlare di sé in futuro.

La gioia per la vittoria

Nel frattempo si limita ad esprimere tutta la sua contentezza per quello che ha fatto nell'ultimo atto della Viareggio Cup assieme alla sua squadra: “Sono felicissimo, dedico la vittoria ai miei compagni e tutti quelli che ci seguivano in tv. Era ora di vincere questa coppa”.