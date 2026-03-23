Ferrari: "I ragazzi hanno dedicato la coppa a Rocco Commisso. Vittoria che ci fa ben sperare sul nostro lavoro sui giovani"

Anche il DG della Fiorentina Alessandro Ferrari era presente a Viareggio per la finale dell'omonimo torneo, vinto proprio dai viola. A fine partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto ottenuto finora dai ragazzi (e non solo).

Sulla vittoria

“Prima della partita abbiamo ricordato che oggi la persona più contenta sarebbe stata Rocco Commisso. Questa vittoria ci fa sperare che il nostro lavoro sui giovani stia andando bene e ci fa ricordare il nostro Presidente: la Coppa è dei ragazzi, che sono arrivati fino in fondo con un successo dopo l'altro e l'hanno dedicata a Rocco”.

Su Croci

“Ha tempo per crescere, vediamo cosa succederà. Il settore giovanile per noi è importantissimo, il Viola Park è lì per quello: i miei complimenti oggi vanno a tutti, staff e giocatori”.

Sulla Prima Squadra

“Sulla partita con l'Inter si è già detto tutto, ma non abbiamo fatto niente ancora: dobbiamo andare avanti passo dopo passo, impegnandoci sempre come ieri sera”.