Il regista per nulla occulto della risalita della Fiorentina: Il metodo Paratici con i calciatori viola

La risalita della Fiorentina è frutto di un lavoro di gruppo. Di che tipo? Se ne parla stamani sul Corriere dello Sport-Stadio. Confronti, colloqui, scambi di idee e di indicazioni, riprove sul campo e il regista per nulla occulto di tutto questo si chiama Fabio Paratici; il direttore sportivo per sua stessa ammissione dedica venti ore al giorno alla Fiorentina.

12 punti in 7 partite. Bene anche in Europa

I risultati? 12 punti in 7 partite di campionato, frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi con una sola sconfitta nella serata di Udine, in cui la Fiorentina non è scesa in campo né mentalmente e né fisicamente. Ma anche tre successi su quattro in Conference League per entrare tra le otto elette della manifestazione, nonostante la pessima serata del Franchi nel ritorno con lo Jagiellonia.

Il metodo del diesse

Incontri e confronti con il gruppo, colloqui personali e collettivi, scambio continuo di dati e informazioni con l’allenatore in un do ut des da applicare poi sul campo: il tutto per la ricerca di un’identità precisa per ogni singolo calciatore e per la squadra.