Il Viminale sceglie la linea durissima: stop alle trasferte dei tifosi della Fiorentina fino a fine stagione

Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Questa è stata la misura presa dal ministero dell'Interno, secondo quanto riportato dall'Adnkronos.

Provvedimento durissimo

Nel provvedimento si fa riferimento, scrive l'agenzia di stampa, ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.

L'episodio incriminato

Il provvedimento arriva dopo che domenica scorsa, 18 gennaio, due gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, danneggiando alcune automobili. Lo scontro, avvenuto tra circa 200 tifosi, tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio. Al momento le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti, ma la misura del Viminale sarebbe durissima. Rimangono aperte le trasferte per le gare di Conference League.