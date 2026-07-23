Il Napoli fa chiarezza sulle condizioni di Lucca dopo l'infortunio di ieri contro l'Arezzo: i dettagli

Nella sconfitta di ieri del Napoli contro l'Arezzo, l'attaccante azzurro del Napoli Lorenzo Lucca è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo di gioco per un infortunio ad una caviglia. E nel pomeriggio il club campano ha cercato di far luce sulle sue condizioni.

Il Napoli fa luce sull'infortunio di Lucca: niente di grave per il centravanti

Sappiamo come da ormai un po di tempo l'attaccante classe 2000 sia entrato nel mirino della Fiorentina e del suo ds Paratici: in vista di una probabile cessione di Piccoli, il centravanti potrebbe rappresentare il profilo idoneo da affiancare a Moise Kean. E dopo le parole di Manna questo pomeriggio il Napoli, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha cercato di far luce sulle condizioni dell'ex Nottingham Forest e Pisa.

Questa la nota del Napoli: “Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore”.