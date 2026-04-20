Bucchioni: "Il Milan osserva il mercato attaccanti. Ecco la situazione su Kean e Vlahovic"

A tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'attacco del Milan e della ricerca sul mercato da parte della società rossonera di un nuovo riferimento offensivo.

Le parole di Bucchioni

“I dirigenti rossoneri hanno confermato ad Allegri che arriverà uno specialista di suo gradimento. I nomi su cui si sta lavorando, senza escludere sorprese, sono sostanzialmente gli stessi già citati: da Lewandowski a Retegui, ma torna anche di moda Vlahovic, visto lo stallo con la Juventus per il rinnovo del contratto. Il nome che ovviamente affascina di più, nonostante l’età, è quello del bomber polacco. Il Milan è interessato, i contatti sono stati positivi e la presenza in squadra di Modric non è un dettaglio da poco. Tuttavia, il giocatore ha preso tempo: sono tanti i club che lo vogliono e diverse le soluzioni a sua disposizione. Anche il Barcellona, in extremis, gli ha chiesto di restare. Vedremo, ma al Milan filtra un cauto ottimismo e si continua a lavorare con l’entourage del giocatore”.

E su Kean…

“Per quanto riguarda Retegui, che tornerebbe volentieri, ci sono numerose difficoltà economiche: dalla cifra pagata all’Atalanta ai benefici fiscali che il giocatore perderebbe, fino all’ingaggio. Se ne discute, ma l’operazione è molto complicata per il budget a disposizione e per la volontà di rispettare determinati parametri economici. Kean non interessa, come già ribadito più volte. Attenzione quindi alla pista Vlahovic, uno dei primi nomi indicati da Allegri”.