"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Costantino Nicoletti
Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata continueremo a parlare della crisi della Fiorentina, ufficialmente in zona retrocessione e attesa dalle sfide con Rapid Vienna in Conference e Bologna e Inter in campionato.
L'ospite di questa sera
Parteciperanno i nostri redattori e l'intermediario di mercato e tifoso viola Costantino Nicoletti. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.
