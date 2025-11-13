Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Sportiva, commentando ampiamente l’approdo dell’ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino all’Atalanta, sotto vari punti luce.

‘Ha fatto bene sia a Monza che a Firenze’

“Sono contento per Palladino all’Atalanta, è un allenatore che ha sempre fatto bene nella sua giovane carriera e che ci mette anche sobrietà. Sa entrare negli spogliatoio e organizzarli, ha proposto modi di stare in campo diversi tra il Monza, che aveva degli elementi di un certo tipo in mediana, alla Fiorentina, nella quale ha fatto esplodere Kean, intuendo quale era la situazione tattica che lo favoriva. Palladino ha fatto bene, ma non solo, quello che ha fatto bene lo si è un po’ scoperto dopo. Quando è andato via da Monza, il valore del Monza è crollato, e il valore della squadra non era così distante da giustificare i tanti punti in meno fatti rispetto al decimo posto”.

‘Mi piace molto lo stile con cui Palladino sta nel calcio’

“Con la Fiorentina ha fatto 65 punti, quest’anno la squadra viola non ha ancora vinto una partita, e la squadra non è più debole. Anche ciò che gli è stato contestato, col senno di poi, era da ragionarci un po’ meglio. Mi piace molto lo stile con cui sta nel calcio. Pensiamo a come è andato via da Firenze: ha manifestato un disagio, accettando di perdere qualcosa, cioè di allenare una squadra forte che giocava la coppa, che lui aveva conquistato sul campo. Quando qualcuno è disposto a perdere qualcosa per difendere delle idee e delle posizioni, mi piace anche umanamente. Palladino è un bravo allenatore e più allenerà più migliorerà, l’Atalanta è perfetta per lui, è l’allenatore ideale per questa squadra. Sono convinto che ora i bergamaschi partiranno forte in campionato”.