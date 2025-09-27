I convocati del Pisa: tre assenti per Gilardino. Ci sono due grandi ex Fiorentina
Da poco diramati i convocati del Pisa per la partita di domani contro la Fiorentina nel derby toscano che si giocherà all'Arena Garibaldi.
Presenti e assenti
Tre assenti per Gilardino, tutti per infortunio. Non ci sono Denoon, Esteves e Stengs. Presenti invece due grandi ex Fiorentina che saranno della sfida: Nzola e Cuadrado.
I convocati di Gila
# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 18 – Mbala NZOLA
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 47 – Mateus LUSUARDI
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN