Boquete: "Voglio giocare la Champions League con la maglia della Fiorentina. Coppa Italia? Juve favorita a prescindere, ma ci crediamo"

La Fiorentina Femminile sta avendo un'ottima stagione, trascinata da un'intramontabile Veronica Boquete. La centrocampista ha parlato al quotidiano AS: “L'annata sta andando molto bene, per me ma anche per le altre, a livello collettivo. Con De La Fuente riusciamo a muoverci molto bene, da centrocampo in su abbiamo molta libertà e attacchiamo molto in verticale”.

“Vogliamo entrare in Champions”

Sugli obiettivi stagionali: “L'obiettivo è entrare in Champions League. Abbiamo un grande vantaggio sul quarto posto (13 punti, ndr), però ci si avvicina alla poule Scudetto e a una parte molto complicata di campionato. Semifinale di Coppa Italia contro la Juve? A prescindere loro sono favorite. Ma vogliamo davvero andare in finale, ci proveremo a tutti i costi. Speriamo di poterci emozionare in coppa”.

“Non avrebbe senso andare altrove”

Sul futuro: “A sei mesi dalla fine della stagione, capisco che non avrebbe senso andare altrove, né smettere. Non ho ancora parlato con la società, ma vorrei davvero giocare la Champions League con la maglia della Fiorentina. Sarebbe la chiusura di un cerchio e di un'importante scommessa, per le soddisfazioni mie e del club”.