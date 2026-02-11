Il gennaio complicato di Kean: C'è chi ha provato a strapparlo alla Fiorentina. Il retroscena
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha vissuto un gennaio complicato, frenato dai problemi alla caviglia e tallonato dalle voci di mercato.
Inzaghi
La Gazzetta dello Sport scrive che Simone Inzaghi lo avrebbe voluto all'Al-Hilal ma la Fiorentina ha stroncato sul nascere qualsiasi chiacchiericcio invernale.
Paratici
Recentemente poi, è arrivato il riconoscimento anche dal nuovo diesse, Fabio Paratici: “Kean è l'attaccante italiano più forte che abbiamo, uno da 20 gol a stagione” ha detto.
Lo scorso anno Kean lo ha chiuso con 25 gol complessivi, adesso è a quota 7, di cui 6 in campionato.
