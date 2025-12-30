Spunta un emendamento di SPC per "spostare la Fiorentina al Padovani"

Quello di oggi è il giorno della maratona in consiglio comunale per l'approvazione del bilancio.

Spostare la Fiorentina

Tra gli emendamenti presentati ce n'è uno di SPC (Sinistra Progetto Comune) che chiederà di “spostare la Fiorentina al Padovani”, inserendo tribune provvisorie nell'impianto che è in fase di ristrutturazione e ampiamento.

Ipotesi scartata

Un'ipotesi questa che era stata presa a suo tempo anche dalla giunta comunale, quando ancora era sindaco Dario Nardella, ma che era stata alla fine scartata perché non aveva trovato un accordo con la stessa Fiorentina. Il club viola, dal canto suo, ha sempre portato avanti la convinzione di voler giocare al Franchi, anche con i lavori in corso.