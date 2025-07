Piccinetti: "Beltran deve cambiare aria, non ci sono prospettive per lui alla Fiorentina. Pioli non guarderà in faccia nessuno"

L'ex giocatore ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, intervenuto su Lady Radio, ha commentato l'operazione che dovrebbe cambiare ancora il volto in attaccod del club viola.

“Beltran deve cambiare aria - ha detto - perché con Gudmundsson e Sebastiano Esposito non vedo prospettive per lui alla Fiorentina. In Italia avrà mercato perché è un buon giocatore”.

E poi: “Pioli non guarderà in faccia nessuno e ha già fatto le proprie scelte, anche perché si sentirà diverse volte al giorno con i dirigenti viola”.