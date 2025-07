Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto su Lady Radio dove ha parlato di diversi giocatori che sono entrati nelle dinamiche di mercato della Fiorentina.

Seba Esposito

A cominciare da Sebastiano Esposito che potrebbe vestire la maglia viola dopo aver trascorso una stagione a due facce proprio nell'Empoli: “E' un ragazzo di per sé splendido, la sua allegria ci mancherà. Nel girone d'andata ha dato molto, ha grandi colpi dal punto di vista tecnico e ha la capacità di saltare l'uomo. Il suo difetto è che è troppo generoso, dovrebbe misurare di più le energie. Gioca intorno alla prima punta, ma è molto bravo nell'azione personale piuttosto che nel dialogare con un altro attaccante. Ha fatto dieci gol, è riuscito anche a segnare a Firenze, ma è all'80% delle sue possibilità (come dire che può dare di più ndr)”.

Poi ha aggiunto: “Lui e Pio Esposito sono due giocatori diametralmente opposti. Sebastiano ha le giocate a volte da grande campione. Vede in anticipo la situazione. L'altro è una forza della natura. Firenze è una piazza molto difficile perché c'è un'alta aspettativa di risultati e anche fuori misura. Però se gli arrivano due fischi non li sente neanche, è un ragazzo scafato”.

Viti e Fazzini

Intanto a Firenze sono arrivati sia Viti che Fazzini, giocatori che Corsi conosce benissimo: “E' un banco di prova importante per entrambi, perché per me sono prototipi di calciatori da Champions League. Viti non ha ancora capito i mezzi che ha, non ha la percezione di quello che può fare, bisogna che si metta in testa il fatto che può anche giocare in squadre che lottano per lo scudetto e l'ho detto anche a Pradè. Fazzini ha fatto un salto di qualità e ha capito che può fare giocate in qualsiasi parte del campo si trova. Gli osservatori di una squadra che fa la Champions League, che era venuta a vedere a novembre Parma-Empoli per Anjorin, ci hanno detto: ”Ma che roba è Fazzini?".