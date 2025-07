Esposito è sempre più vicino e a prezzo di saldo. E con il suo arrivo si aprono le porte per una cessione

C'è una nuova squadra pronta ad abbracciare Sebastiano Esposito ed è proprio la Fiorentina.

La trattativa sembra destinata a decollare, anche perché il calciatore nerazzurro rispecchia tutto ciò che i viola stanno cercando adesso come profilo, e cioè un giovane italiano, di prospettiva, scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

Niente muro dell'Inter

Esposito è perfetto per completare il reparto offensivo viola e l'Inter non fa muro per lui, anche perché l'attaccante è in scadenza di contratto nel giugno 2026 e non c'è in programma un rinnovo.

Prezzo vantaggioso

Il prezzo? La Fiorentina potrebbe prenderlo per circa 7 milioni, bonus compresi e nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta. Il suo arrivo non è influenzato in alcun modo dal futuro di Moise Kean anche perché sono profili diversi.

Uno arriva e uno parte…

Con l'arrivo di Sebastiano Esposito sarebbe in uscita Lucas Beltran, per il quale ci sarebbe già pronto a prenderlo il River Plate ma non alle condizioni richieste dalla Fiorentina: dieci milioni di euro.