Zukanovic: "Dzeko sa fare la differenza anche ora a 40 anni, ha sempre fatto gol e ne farà ancora. E contro l'Italia..."

L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, in forza da gennaio allo Shalke 04, è stato decisivo per la sua Bosnia con il gol del pareggio contro il Galles. La nazionale balcanica ha vinto poi ai rigori e ora se la vedrà a Zenica contro l'Italia allo spareggio per i Mondiali. Dell'ex centravanti viola e di questa partita ne ha parlato a TMW Ervin Zukanovic, ex difensore della Bosnia e di Atalanta, Roma, Genoa e Sampdoria tra le tante.

Su Dzeko

Alla domanda se Dzeko è ancora l'uomo più pericoloso della Bosnia Zukanovic ha risposto: “Certo, Dzeko con la sua esperienza, qualità e capacità di fare gol sa fare la differenza anche adesso con il suoi 40 anni. Ha fatto sempre gol e ne farà ancora”.

Su Bosnia-Italia

Riguardo video che mostra l'esterno azzurro Dimarco e altri giocatori dell'Italia esultare quando la Bosnia vince ai rigori e sul playoff per i Mondiali Zukanovic ha commentato: "Ho visto questo video, penso che possa darci solo più carica. Se sono più felici di giocare contro di noi, si sbagliano. La cosa più importante è che si gioca a casa nostra, già adesso sono tutti carichi. E un'altra cosa più importante ancora è che ci sono i giocatori giovani che vogliono dimostrare qualcosa in più e che hanno grande fame".