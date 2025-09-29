Christensen: "Ero triste e arrabbiato dopo i miei errori, era come se avessi deluso tutti"

Mercoledì scorso, il portiere prestato dalla Fiorentina allo Sturm Graz, Oliver Christensen, ha vissuto una serata da incubo in Europa League; infatti due grossolani errori suoi hanno determinato la sconfitta della formazione austriaca contro il Midtjylland (gara finita 2-0).

“Ero triste e arrabbiato dopo i miei errori”

In campionato però il danese ha saputo riscattarsi, recitando un ruolo importante nel successo di misura contro l'Hartberg. “Dopo la partita di Europa League - ha detto - ero triste e arrabbiato. Mi sentivo come se avessi deluso la squadra”.

“Ho cercato di rifarmi in campo”

Poi ha aggiunto: “Ma non puoi cambiare le cose; anche dopo una brutta partita, devi essere di nuovo pronto. Ho cercato di far dimenticare tutto in campo".