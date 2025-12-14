​​

La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli non cambia e conferma la difesa a tre! In mezzo al campo un ritorno a sorpresa

Redazione /
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina ha comunicato la formazione ufficiale che scenderà in campo nel match cruciale per la corsa salvezza contro il Verona

Le scelte di Vanoli

Vanoli, nonostante le buone indicazioni in Conference, non cambia e conferma la difesa a tre con Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Dietro di loro a difendere la porta viola il solito De Gea. A centrocampo Vanoli opta per il trio composta da Sohm, Mandragora e la sorpresa Fagioli. Sulle corsie esterne giocheranno Dodo a destra e Parisi a sinistra. Davanti spazio alla coppia Gudmundsson-Kean.

Le formazioni ufficiali 

Fiorentina 3-5-2: De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi, Gudmundsson, Kean. 

