Sul suo blog, il giornalista campano Peppe Iannicelli ha parlato dell'attesa nei primi minuti di gara in Fiorentina-Napoli dovuta alla revisione VAR sul rigore per i partenopei, poi assegnato.

Il VAR infinito

“Il VAR infinito nei minuti iniziali di Fiorentina-Napoli ha lasciato davvero sbalorditi. Ci sono voluti tre minuti abbondanti tra il fischio dell'arbitro Zufferli e l'esecuzione del calcio di rigore con il quale De Bruyne ha portato in vantaggio il Napoli. La revisione di tutti gli episodi dell'azione punita con il penalty dall'arbitro ha impegnato per un tempo lunghissimo Aureliano impegnato nel controllo delle riprese televisive. Alla fine è stata presa la decisione giusta. Ma l'attesa è stata decisamente abnorme. Una situazione anomala che deve indurre ad un modifica operativa: assegnare un tempo limite per la verifica al termine del quale si assume la decisione”.

Fiorentina alle corde

"La lunghissima attesa ha rischiato di creare una serie di problematiche che bisogna ben considerare: in primo luogo ha spezzato il ritmo gara del gara protagonista di un avvio arrembante che aveva messo alle corde la Fiorentina. Poi la lunga attesa sul dischetto ha certamente "raffreddato" il calciatore incaricato dell'esecuzione che però non si è lasciato smontare psicologicamente ed ha messo a segno un tiro dagli undici metri perfetto. La lunga attesa va sfumare la tensione ed il pathos emotivo del match inficiando lo spettacolo. In generale lo stop forzato può compromettere anche la tensione agonistica e metter a rischio l'integrità degli atleti caldissimi nelle fasi iniziali dell'incontro".