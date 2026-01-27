Fabregas: "Non abbiamo iniziato bene nei primi dieci minuti, a questi livelli non si può regalare nulla"

Per forza di cose soddisfatto Cesc Fabregas che a Mediaset ha commentato così la vittoria sulla Fiorentina in Coppa Italia:

"Dobbiamo guardare partita per partita, con i piedi per terra. Oggi non abbiamo iniziato bene la partita nei primi 10 minuti, a questi livelli non si può regalare nulla e dobbiamo stare attenti. Fare l’allenatore è un lavoro molto stressante perché anche quando si vince non ci si può godere la vittoria, però vedere un gruppo sano che cresce, un’identità comune dà soddisfazione per cui continuo a spingere e continuerò a farlo finché avrò risposte dai miei ragazzi".