Pablo Marì: "Stiamo facendo il massimo per vincere ma ci manca ancora un pezzettino. Giusto che i tifosi ci fischino"

Un intoccabile ormai Pablo Marì che in sala stampa ha parlato così del 3-0 incassato dalla Fiorentina:

"Sono d'accordo con il mister, dobbiamo seguirlo, la squadra ha esperienza. Dobbiamo adattarci e ora abbiamo una partita molto importante per tutti.

Giusto che i tifosi ci fischino. Sono liberi di farlo. Stiamo facendo il massimo per vincere e manca ancora un pezzettino. Stiamo lavorando per vincere perché il gruppo non merita questa posizione di classifica.

Non stiamo trovando ancora quel pezzettino per vincere. Ci sono tanti ambiti in cui dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare la svolta e migliorare tutti i dettagli della partita stando più concentrati. Sono sicuro che faremo il massimo e prometto che faremo il massimo".