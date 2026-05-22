I convocati della Fiorentina: confermata l'assenza di Kean, Fazzini non recupera dalla febbre

Sono stati annunciati i convocati della Fiorentina per la partita di questa sera contro l'Atalanta. Come annunciato non ci sarà Kean, ancora alle prese con l'infortunio e che quindi ha ufficialmente concluso la propria stagione a Verona lo scorso 4 aprile.

Assenti anche Fazzini, a causa di un attacco febbrile avuto ieri, e Ranieri, che deve scontare la squalifica. Puzzoli e Braschi aggregati dalla Primavera. Questa la lista completa: Balbo, Braschi, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Piccoli, Pongracic, Puzzoli, Rugani, Solomon.