Fortini: più via che viola. Ma senza perderne il controllo. E la Fiorentina avanza per Lamptey

Tra le ultime operazioni di mercato da concludere per la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato ci sono quelle che riguardano la fascia destra, con Fortini ancora in bilico.

Che fa Fortini?

Sarà il club viola a decidere se far uscire il terzino visto in prestito la scorsa stagione, nel caso solo in prestito secco o comunque con un controriscatto. La Fiorentina non vuole perdere in nessun modo il controllo su di lui. Intanto l'interesse c'è da parte di Torino ed Empoli in B, con il giocatore che preferirebbe i granata). Più dietro Genoa e Cagliari.

Trattativa ben avviata per Lamptey

In caso di cessione del classe 2006, la Fiorentina sarebbe già pronta a chiudere per Tariq Lamptey del Brighton, per caratteristiche e fisionomia molto simile a Dodô. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2026 e l'operazione con gli inglesi è ben avviata. Lo scrive il Corriere dello Sport.