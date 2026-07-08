La Russa: "La Fiorentina mi sta simpatica, è un'eterna promessa. Hamrin uno dei miti della mia giovinezza"

Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha concesso un'intervista al Pentasport di Radio Bruno dove ha avuto modo di esplicitare la sua simpatia per la Fiorentina.

Il commento di La Russa

“La Fiorentina è una di quelle squadre che è un'eterna promessa: io mi ricordo la Fiorentina dei giovani, si diceva ogni anno che avrebbe vinto. Però a me piace come squadra, mi sta simpatica: se dovessi ricordare un giocatore della Fiorentina direi Hamrin, uno dei miei miti della giovinezza. Peraltro c'è stato anche un gemellaggio tra la mia Inter e i viola, anche se durato poco”.