Spalletti manda in tribuna il solo Biraghi. Luce verde per Bonaventura

Stasera, fischio di inizio alle ore 20.45, l'Italia scenderà in campo contro l'Inghilterra a Wembley, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la sfida e ha mandato in tribuna solamente l'esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

Via libera invece per l'altro viola, Giacomo Bonaventura, che però dovrebbe partire in panchina dopo aver giocato gran parte della gara contro Malta.

Questo l'elenco completo dei convocati.

Portieri - Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni.

Centrocampisti - Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Orsolini, Kean, Scamacca, Raspadori, Berardi, El Shaarawy.