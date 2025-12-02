Baiano: "La Fiorentina può rimediare con il mercato? Ma a gennaio chi trovi? E poi qui c'è da cambiarne parecchi"

La Fiorentina è ultima in classifica e in piena lotta per non retrocedere. Kean ieri sera si è detto fiducioso e senza troppa paura della Serie B. L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha commentato le sue parole a TMW Radio.

La preoccupazione di Baiano

“La cosa che mi preoccupa di più è che servono vittorie. Dopo 13 partite zero vittorie. E poi hai la squadra per salvarti? Un conto è partite per quell'obiettivo e hai una squadra da combattimento, ma in mezzo ora hai tutti giocatori che non sanno battagliare. All'inizio pensavo che la Fiorentina avesse fatto una buona squadra, non per la Champions, ma per confermarsi in Europa. Poi quando parti male, la cosa si complica. La piazza diventa una polveriera poi”.

Le parole di Dzeko e il mercato

"Dzeko ha espresso il pensiero dei compagni, è giusto fischiarli ma a fine partita. Invece dopo 5' è un problema, perché chi non ha la corazza e la personalità, la subisce. Per questo è una situazione complicata. A gennaio si rimedia? Ma chi trovi? E poi ti prendono per il collo, vista la necessità. Devi avere la fortuna che conosci il mercato e vai su un giocatore che viene da un infortunio e che magari con si rilancia, ma qui ne devi cambiare parecchi".