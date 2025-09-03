L'ex direttore sportivo di tante squadre, dal Napoli, all'Atalanta, all'Udinese, Pierpaolo Marino, ha commentato il mercato estivo su Tuttosport.

“Fiducia in Piccoli”

La sorpresa? Secondo Marino ha le tinte viola: “Ho molta fiducia in Piccoli - ha detto - Credo che la Fiorentina abbia fatto un’operazione sulla scia di quella compiuta con Kean l’anno scorso”.

“La coppia con Kean può diventare di quelle importanti”

Poi ha aggiunto sul mercato fatto dalla Fiorentina: “Mi è piaciuta. Kean è stato la conferma più importante dell’intero mercato, finalmente una storia di gratitudine di un giocatore verso una squadra che gli ha permesso di esprimersi al massimo. Kean-Piccoli, con Pioli in panchina, può diventare una coppia gol davvero molto importante”.

“Vlahovic masochista”

Non può mancare un riferimento all'ex viola Vlahovic: “Mi ricorda il classico masochista, che si fa male da solo e poi, quando è ferito e ha tutti contro, pubblico, società, stampa, reagisce quasi come se nelle sofferenze godesse”.