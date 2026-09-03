Catherine Commisso è la nuova vicepresidente della Fiorentina: "Voglio portare avanti il mio ruolo nel nome di Rocco"

Dopo la nomina di Jospeh Commisso come nuovo presidente della Fiorentina, nel pomeriggio è arrivato un nuovo aggiornamento sull'organigramma societario viola. Come annunciato dallo stesso club con un comunicato sul proprio sito ufficiale, da quest'oggi Catherine Commisso è ufficialmente la vice presidente di ACF Fiorentina. Nuovo riconoscimento per Lady Commisso, che solo poche settimane fa era diventata vicepresidente di Mediacom.

Questa la nota: "ACF Fiorentina annuncia la nomina di Catherine Commisso come Vice Presidente del Club. Come Vice Presidente, garantirà continuità e prospettiva istituzionale ai massimi livelli della Società. La nomina ha inoltre un significato speciale perché Catherine sarà profondamente impegnata a onorare l’eredità di Rocco e i valori che ha stabilito con la Fiorentina, portando avanti quanto cominciato con la creazione del Rocco B. Commisso Viola Park anche nelle nuove iniziative e sviluppi del club”.

“Onorata del ruolo, faremo crescere la Fiorentina sotto ogni aspetto”

Queste le parole di Catherine Commisso: “Sono profondamente onorata di accogliere questo nuovo ruolo per portare avanti quanto abbiamo cominciato con Rocco. Lo farò con profonda umiltà e ispirata da quanto il mio compianto marito ha voluto dare alla Fiorentina. Nei nostri 50 anni di matrimonio, ho avuto l’onore di essere al suo fianco e di capire quanto lo sport e il calcio siano stati importanti per lui. Ma sono stati soprattutto la determinazione, la dedizione e lo spirito collaborativo a portarlo avanti nel suo percorso professionale, sempre dedicato al prossimo. Sempre con la capacità di ascoltare e mettere le necessità degli altri al primo posto. Voglio portare avanti il mio ruolo nel suo nome, dedicando la gran parte dei nostri sforzi alle future generazioni. Nel lavoro con Giuseppe e con il nostro gruppo dirigente, l’esempio di Rocco continuerà a guidare il mio giudizio e la mia visione. Faremo crescere la Fiorentina sotto ogni aspetto, e voglio onorare la sua eredità rimanendo fedele ai valori che lui ha stabilito e contribuendo al futuro del Club. - Catherine Commisso, Vice Presidente ACF Fiorentina".