Paolo Vanoli ha commentato la partita tra Fiorentina e Genoa, terminata 2-2, ai microfoni di DAZN.

Sulla prestazione

“Entrare in campo con mezzo allenamento non è facile, devo fare i complimenti ai ragazzi. In queste situazioni si deve ripartire dalla base e dalla voglia di capire dove siamo, contro chi giochiamo: solo dopo sappiamo di avere delle qualità che però ancora devi ritrovare, così come serenità e tranquillità che stanno mancando. So della statistica sui calci d'angolo, purtroppo sulla linea non hai avuto il tempo di lavorare, ho dovuto fare una scelta e ho optato per lavorare sulla compattezza di squadra. Penso sia una prestazione che io cercavo, anche in coppa hanno buttato via una partita al 90°. Bravissimi i subentrati, chi entra può dare una mano solo con lo spirito giusto”.

Sul momento complicato

“A volte la cosa che fa più paura è ritrovare la consapevolezza di dove siamo in classifica, è questo che ho dovuto far capire ai ragazzi. Ora abbiamo una pagina nuova da scrivere assieme ai nostri tifosi, che ci supportano sempre. Abbiamo tanti problemi e quindi dobbiamo tornare a fare le cose semplici, quando poi ritroverai lo spirito e la lucidità, allora penseremo anche a cambiare qualcosa. Oggi siamo stati poco bravi a trovare con continuità Nicolussi, e lui non è stato bravo a cambiare gioco: sono tutte piccole cose che arriveranno con la tranquillità, fortunatamente ora c'è la sosta per lavorare forte. Siamo la Fiorentina e tutti ci dobbiamo dare una mano”.