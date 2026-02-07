Cuesta: "Coscienti delle ultime due sconfitte, dobbiamo tornare umili. Nicolussi Caviglia fondamentale, può ricoprire molti ruoli"

Questo pomeriggio l'allenatore del Parma Carlos Cuesta, alla vigilia della sfida contro il Bologna, ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Oltre alle possibilità dei Ducali di centrare il traguardo salvezza, il giovane tecnico spagnolo ha commentato anche l'arrivo dell'ex Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia.

"Siamo consapevoli di quello che è successo nelle ultime due partite. Allo stesso modo proviamo ad analizzare in modo equilibrato le cose. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione, umiltà e consapevolezza dei punti di forza del Bologna ma anche dell'opportunità che abbiamo. Una partita importante, un derby importante per i tifosi.Vogliamo tornare alla dinamica di prestazione positivi e punti".

“Proveremo sempre a essere pragmatici e portare i risultati a casa”

Ha anche aggiunto: ”Adesso che il mercato è chiuso, possiamo dire che abbiamo una rosa che ci offre tante possibilità, sia per giocare a quattro sia a cinque. Ma soprattutto vogliamo mantenere la nostra identita: ossia essere una squadra compatta, che difende bene e attacca ogni volta meglio. Proveremo sempre a essere pragmatici e portare i risultati a casa. Quello deve essere sempre parte del nostro DNA. Dentro questo, i giocatori sono a disposizione e ci ajutano al massimo per avere i risultati che vogliamo. In base alla partita faremo le valutazioni giuste per fare sempre il meglio per il Parma".

“Adesso mancano quindici partite, sappiamo qual è il nostro obiettivo”

Ha poi affrontato le domande sulla classifica, ritenuta deficitaria: ”L’ho detto fin dal primo giorno: non avevo aspettative. Volevo standard alti, perché sono convinto che quello è ciò che ti porta alla prestazione e ai risultati. Mi focalizzo su ciò che vogliamo fare. Adesso mancano quindici partite, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che serve assoluta determinazione e fiducia per farlo. Ogni partita sarà una battaglia e sono convinto che abbiamo tutto per fare bene”.

“Nicolussi Caviglia è utile, sa ricoprire molti piu ruoli di quello che si pensa”

Un pensiero anche sui nuovi arrivati, tra i quali configura anche l’ex Fiorentina e Venezia Nicolussi Caviglia: "Nicolussi può portare tanta progressione con la palla, un grande calcio che gli permette di fare gol, aiuti sulle palle inattive, grande lucidità per leggere situazioni sia offensive che difensive. Ha anche capacità di ricoprire diversi ruoli, sia come mediano sia come play. Anche gli altri arrivati ci possono dare tanto: siamo focalizzati sul farli integrare, con la consapevolezza che ogni partita è diversa e che dobbiamo affrontarla nel miglior modo in base a quello che ci aspettiamo. Strefezza al posto di Ondrejika? E’ una possibilità in funzione della partita e del contesto. Abbiamo una rosa che ha la capacità di fare diverse cose dentro una stessa linea guida. Proveremo a sfruttare tutte le occasioni quando ce ne sarà bisogno"