Di Canio: "Pioli? Lui e Allegri li chiamo dadi da brodo. Stefano a Firenze può puntare ad una coppa"

L'ex attaccante di Lazio, Juventus e West Ham, ora commentatore televisivo, Paolo Di Canio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è stato chiamato a dare un giudizio su due allenatori tornati sulla scena italiana questa estate: Stefano Pioli e Massimiliano Allegri rispettivamente sulla panchina di Fiorentina e Milan.

“Io li chiamo dadi da brodo”

“Sono allenatori capaci, intelligenti e abili ad adattarsi alle risorse che hanno - ha detto Di Canio - Tornano dopo un po' di tempo, con condizioni diverse. Sono aggiustatori, io li chiamo i dadi da brodo, se qualcosa non va migliorano il sapore”.

“Pioli può puntare ad una coppa”

E poi: “Pioli rientra dopo un anno in Arabia a prendere soldi. A Firenze con un calcio più organizzato e meno rischioso può fare bene e puntare a una coppa”.