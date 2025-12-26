Pioli, Paratici e quella svolta sulla linea tenuta dalla Fiorentina sulla lunghezza dei contratti

Negli anni la gestione Commisso ci aveva abituato a una grande fiducia da parte del presidente viola nei confronti degli uomini scelti per guidare la Fiorentina. Una fiducia che il presidente viola ha più volte mostrato anche nei momenti più difficili della sua gestione, arrivando a decisioni drastiche solo quando la situazione era diventata di fatto insostenibile.

Fino ad ora…

I contratti firmati da dirigenti e allenatori, però, non avevano lunghezze importanti, con i risultati che dovevano arrivare dal campo. Italiano e Palladino, anche in fase di rinnovo, non sono mai andati oltre i due anni di prolungamento, Pradè invece ha sempre chiesto di sua spontanea volontà un annuale.

E' cambiato qualcosa?

Le carte in tavola sembrano però essere cambiate fin dall'arrivo di Pioli, che per lasciare l'Al-Nassr in estate aveva chiesto e ottenuto un ricco triennale su cui costruire un progetto sportivo abortito sul nascere. Vanoli in tutto questo non fa testo, avendo firmato 8 mesi + opzione per un anno, ma arrivato in una situazione a dir poco tragica. Il contratto dirigenziale più lungo dell'era Commisso, però, lo firmerà Fabio Paratici, che nei prossimi giorni sarà a Firenze per firmare un accordo di quattro anni e mezzo, sintomo di un affidamento totale della società viola all'esperto dirigente. Che sia cambiata la politica o che ci sia sotto qualcos'altro? A Firenze le voci si rincorrono. Intanto a Firenze arriva un nuovo uomo di calcio internazionale. E che questa sia una scelta in controtendenza, è fuori da ogni dubbio.