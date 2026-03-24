Marcolin: “Al Franchi la Curva Fiesole era il dodicesimo uomo in campo. Oggi lo stadio è una tristezza, questo incide tantissimo”

L’ex calciatore Dario Marcolin, vice allenatore della Fiorentina ai tempi di Sinisa Mihajlovic in viola, ha avuto modo di intervenire fornendo la propria esperienza dal campo sulla situazione dei lavori all’Artemio Franchi, durante “Stadi 5.0”.

‘La Fiesole dava una spinta in più’

“Sono stato due anni con Mihajlovic a Firenze, la Curva Fiesole dava una spinta in più. Il pubblico della Fiorentina incide tantissimo, è il dodicesimo uomo in campo”.

‘Un vuoto pazzesco’

“Oggi vado a fare la telecronaca, e c’è una tristezza, c’è poco calore, c’è silenzio, poca partecipazione, per quanto il tifoso della Fiorentina ci sia e sia pronto a sostenere la squadra. C’è un vuoto sulla curva che è pazzesco”.