Pardo: "Con la Curva Fiesole piena la Fiorentina non avrebbe avuto i problemi di quest'anno. Il Franchi? Stadio storico e capolavoro"

Il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo è intervenuto nel corso di “Stadi 5.0” di Dazn, esprimendosi sulla Fiorentina, sul Franchi e sull’operato di Rocco Commisso a Firenze.

‘Viola Park? Una meraviglia’

“I risultati sportivi vanno e vengono e questo non è un anno semplice per la Fiorentina, ma la storia, che resta negli anni, è il contributo, e la restituzione di Commisso all’Italia della sua fortuna. È venuto a Firenze per fare business, ma non mordi e fuggi, per avere un introito immediato, ma lasciando segni tangibili alla città. Il Viola Park è una struttura meravigliosa, che unisce funzionalità ad estetica".

‘Il Franchi è un capolavoro di Nervi’

“C’è ora in corso il complesso progetto di restauro di uno stadio storico come l'Artemio Franchi, che è un capolavoro. Quando si parla di Pier Luigi Nervi si parla dello Stadio Flaminio, di strutture che fanno parte del tessuto urbano del nostro paese. Con la curva piena la Fiorentina non avrebbe avuto i problemi avuti in questa stagione”.