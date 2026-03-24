Bellinazzo: “Il restyling del Franchi? Immagine che le procedure italiane non funzionano. Commisso avrebbe investito 300 milioni ma…”

Durante “Stadi 5.0”, a Dazn si è parlato anche della situazione dell’Artemio Franchi di Firenze, casa della Fiorentina, e il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo si è espresso ampiamente sull’attualità e non solo del restyling dell’impianto storico viola.

‘Perdite sugli incassi dello stadio’

“A Firenze, in un solo anno dall’inizio dei lavori al Franchi, i ricavi da stadio sono scesi da 14 a 11 milioni di euro. 3 milioni sono tanti in un bilancio come quello della Fiorentina, che ha un bilancio di 60-70 milioni di euro, il 5% del fatturato. La Fiorentina incassa dallo stadio un anno una cifra che Inter e Milan possono fare in una partita di Champions. Questo poi ci dà il senso di frustrazione di una tifoseria che chiede di competere… ma come fai a farlo se giochi contro squadre con questo dislivello. È una contraddizione”.

‘Firenze immagine che leggi stadio non funzionano’

“Il nuovo commissario agli stadi dovrebbe andare a leggersi e studiare il percorso fatto dalla Fiorentina e fare esattamente il contrario, perché è un benchmark di cosa non funziona nella legge stadi e in generale nelle procedure italiane. Ricordo le primissime dichiarazioni di Commisso: “Voglio fare centro sportivo e stadio”. Se avesse fatto la metà di quanto fatto col Viola Park sul fronte stadio, oggi Firenze si godrebbe un futuro non da top club, perché un certo bacino d’utenza la Fiorentina non potrà mai averlo, ma questo non significa che non sarebbe possibile un percorso sul modello dell’Atalanta, o anche meglio, perché la riconoscibilità internazionale è maggiore”.

“La Fiorentina ha messo una pietra importante col Viola Park, che è tra i primi 3 centri sportivi più efficienti e belli d’Europa... ma con lo stadio è stato fatto qualcosa di incredibile. Commisso aveva pronto un investimento da 300 milioni, ed è stato messo nelle condizioni di rinunciare a quel progetto, per fare dei lavori su un impianto e quindi spendere soldi pubblici, che non dovrebbero essere spesi. Firenze rappresenta ciò che non deve accadere. L’atmosfera quanto incide sul rendimento della squadra?”