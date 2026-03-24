Funaro: "Il cantiere del Franchi procede secondo cronoprogramma, dopo le travi, la posa delle gradinate. Con la Fiorentina..."

“Il mio auspicio è quello di lavorare insieme alla Fiorentina perché lo stadio è la casa della squadra viola. L'amministrazione comunale e la Fiorentina devono stare insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città”. A dirlo è stata la prima cittadina di Firenze, Sara Funaro, intervistata da Rtv38, emittente alla quale ha ribadito anche che "fino ad ora il dialogo tra le parti è stato positivo".

“Lavori secondo cronoprogramma”

Nel frattempo i lavori al Franchi vanno avanti: “Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma - ha detto la Funaro - siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è una fase cruciale. Dopo il montaggio delle travi, inizieranno a essere posate le nuove gradinate”.

“Nomina commissario per avere i lavori serali”

Ma si guarda anche oltre per un'accelerazione dei tempi: "La mia speranza - ha concluso il sindaco - è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina del commissario: questo perché è fondamentale, visto che ci serve per avere la deroga per i lavori serali. Serali e non notturni, in quanto meno impattanti dal punto di vista del rumore".