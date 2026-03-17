Funaro: "Auspico un accordo tra la Fiorentina e il Comune per lo stadio. Siamo in attesa risposta commissario sui lavori notturni"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, in un intervento su Lady Radio ha parlato anche della questione Stadio Artemio Franchi e anche della situazione rapporti con la Fiorentina.

Alla ricerca di un accordo

“Una concessione al club di 80 anni? Non posso dare una risposta rispetto a questo - ha detto -perché siamo in una fase nella quale stiamo interloquendo con la Fiorentina, del resto come sempre da quando mi sono insediata. Stiamo dialogando sia su questioni tecniche, sia sulla possibilità di una collaborazione diretta. Il mio auspicio è che si possa lavorare insieme e che si possa trovare un accordo”.

Lavori notturni

Intanto potrebbe arrivare una svolta per velocizzare i lavori, con la possibilità di poter operare anche in notturna: “Su questo siamo in attesa di una risposta del commissario - ha concluso - perché il sindaco non ha poteri in questo senso”.