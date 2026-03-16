Altri fondi per il Franchi: due vie che andrebbero ad impattare sull'esborso della Fiorentina
Il dialogo tra la Fiorentina e il Comune di Firenze per quanto riguarda il futuro dello stadio Artemio Franchi va avanti ed è possibile che la copertura di una parte dei lavori venga garantita dal club viola.
Regione Toscana
Ma parallelamente ci potrebbe essere anche il reperimento di altri fondi pubblici per completare l'opera. Quali? Intanto c'è un canale aperto con la Regione Toscana e con il presidente Eugenio Giani. Una quota intorno ai 15 milioni di euro potrebbe arrivare proprio da qui.
Euro 2032
Ma Firenze punta decisa ad essere anche una delle sedi degli Europei del 2032. Un passo questo che consentirebbe di ottenere altri soldi attraverso il decreto stadi collegato. Anche in questo caso parliamo di altri 15 milioni di euro circa.
Una trentina di milioni dunque che non coprirebbe per intero la cifra mancate per il completamento dei lavori ma che andrebbe sicuramente a diminuire l'eventuale esborso da parte della Fiorentina che sta trattando attualmente per mettere sul piatto 55 milioni più altri 30 per le rifiniture.