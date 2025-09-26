Ranieri riposa? Pioli pensa al cambio in difesa contro il Pisa
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Stefano Pioli studia la possibile formazione titolare da proporre domenica contro il Pisa, in quella che sarà sicuramente una partita delicata per la sua panchina e per tutto l'ambiente Fiorentina dopo una partenza tutt'altro che convincente.
Possibile cambio in difesa
La convinzione dell'allenatore parmigiano è quella di ripartire con la difesa a tre, ma con un possibile cambio tra gli interpreti. Insieme a Comuzzo e Pongracic potrebbe esserci Mattia Viti, con Luca Ranieri che potrebbe riposare.
E a centrocampo…
A centrocampo, accanto al regista Nicolussi Caviglia, Pioli vuole provare a propossre Fazzini mezzala. Lo scrive il Corriere dello Sport.
