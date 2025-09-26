​​

header logo

Ranieri riposa? Pioli pensa al cambio in difesa contro il Pisa

Redazione /
Luca Ranieri
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Stefano Pioli studia la possibile formazione titolare da proporre domenica contro il Pisa, in quella che sarà sicuramente una partita delicata per la sua panchina e per tutto l'ambiente Fiorentina dopo una partenza tutt'altro che convincente. 

Possibile cambio in difesa

La convinzione dell'allenatore parmigiano è quella di ripartire con la difesa a tre, ma con un possibile cambio tra gli interpreti. Insieme a Comuzzo e Pongracic potrebbe esserci Mattia Viti, con Luca Ranieri che potrebbe riposare. 

E a centrocampo…

A centrocampo, accanto al regista Nicolussi Caviglia, Pioli vuole provare a propossre Fazzini mezzala. Lo scrive il Corriere dello Sport.

 

Notizie correlate
💬 Commenti