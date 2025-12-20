Vanoli deciso a cambiare ma come? Ranieri scivola verso la fascia per sfruttare Parisi, poi 9-10 cambi rispetto a Losanna

Sarà forse l'ultima Fiorentina di Paolo Vanoli ma di sicuro quella di domani sarà la prima dei nuovi esperimenti: distacco forzato dall'irresistibile 3-5-2 e nuova strada verso la difesa a quattro. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ranieri scivolerà a sinistra per fare il terzino e sfruttare Parisi sulla parte della fascia, facendo fronte così alla carenza di esterni.

Dalla parte opposta Dodo, con Comuzzo e Pongracic centrali e in mezzo due centrocampisti, Mandragora e Fagioli i favoriti: nel complesso, rispetto a Losanna, dovrebbero esserci 9-10 cambiamenti sull'undici iniziale. Un undici fin troppo fantasioso ma sempre ancorato al 3-5-2. Cosa aspettasse Vanoli, che in caso di mancato risultato pagherebbe con l'esonero, a tentarle tutte resta un mistero.